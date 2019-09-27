Путь в никуда: в сети показали печальное фото с передовой на Донбассе

Фоторепортер Александр Клименко посетил позиции ВСУ на Донбассе и сделал фото железной дороги.

Фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook.

Снимок Клименко красноречиво подписал: "Донбасс. Дорога есть, но поезд по ней поедет ..."

Пользователи сети прокомментировали фотографию: "Таких дорог много на территории Родины»; "Такое же, как в абхазской части Грузии - ближе к линии разграничения", "Визуализация плана Штанмаера".

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали о проблемах с медициной в Донбассе.

Также медицинский персонал уехал с оккупированного Россией Донбасса из-за очень низких зарплат.

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