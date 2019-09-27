Реальней некуда: в сети показали яркие фото тренировок бойцов ВСУ на Донбассе

Украинские пограничники устроили эффектную тренировку на Донбассе.

Соответствующие фото опубликованы на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"В Донецкой области военнослужащие ГПСУ из состава Объединенных сил продолжают тренировки. Испытания на выносливость и умение быстро выполнять боевые задачи - основные тактические упражнения для военнослужащих Донецкого пограничного отряда на сегодня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме тактики отрабатывалась и огневая подготовка, а именно стрельбы из стрелкового оружия с различных положений и при разных условиях.

"При этом инструкторами моделируются тактические ситуации на основе реальных эпизодов боевого применения пограничных нарядов", - добавили военные.

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Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ показали, как будут "выбивать" врага с захваченных территорий.