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Реальней некуда: в сети показали яркие фото тренировок бойцов ВСУ на Донбассе

пятница, 27 сентября 2019, 19:47
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Украинские пограничники устроили эффектную тренировку на Донбассе.

Соответствующие фото опубликованы на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"В Донецкой области военнослужащие ГПСУ из состава Объединенных сил продолжают тренировки. Испытания на выносливость и умение быстро выполнять боевые задачи - основные тактические упражнения для военнослужащих Донецкого пограничного отряда на сегодня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме тактики отрабатывалась и огневая подготовка, а именно стрельбы из стрелкового оружия с различных положений и при разных условиях.

"При этом инструкторами моделируются тактические ситуации на основе реальных эпизодов боевого применения пограничных нарядов", - добавили военные.

Тренировка пограничников на Донбассе
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Тренировка пограничников на Донбассе
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Тренировка пограничников на Донбассе
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Тренировка пограничников на Донбассе
1 / 1
Тренировка пограничников на Донбассе
1 / 1
Тренировка пограничников на Донбассе
1 / 1
Тренировка пограничников на Донбассе
1 / 1
Тренировка пограничников на Донбассе
1 / 1
Тренировка пограничников на Донбассе
1 / 1
Тренировка пограничников на Донбассе
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Тренировка пограничников на Донбассе
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Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ показали, как будут "выбивать" врага с захваченных территорий.

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