Стало известно о трагической смерти ветерана АТО в Польше: фото

В больнице Польши умер ветеран АТО Гладий Николай.

Об этом сообщают на странице 53 ОМБр в Facebook, ссылаясь на слова председателя Калушского союза участников АТО/ООС Александра Соколовского.

"Печальная весть пришла из украинского консульства в Польше, там на чужбине в больнице скончался участник АТО/ООС (53 ОМБр) Гладий Николай Васильевич", - говорится в сообщении.

Он родился 18 декабря 1973 года в селе Долгий Войнилов Ивано- Франковской области. Больше информации о герои нет.

Дата похорон пока неизвестна, ее сообщат позже. Всех, кто хочет помочь семье Николая, просят отправлять деньги на карточный счет 5168 7573 7835 2316 Винник Оксана (родная сестра Николая).

Как сообщал "Апостроф", 28 августа в селах Вишневцы, Нападевка и Борсуки Тернопольской области состоялось прощание с погибшим на Донбассе защитником Украины, 20-летним Виталием Собко.