Украинская снайперша рассказала, чего больше всего боялась на передовой на Донбассе

український снайпер в зоні проведення ООС на Донбасі ліквідував ворогаСнайперша Юлия Матвиенко объяснила, почему на линии фронта думала о хорошем белье и вешала полотенце на вход в душевую.

Об этом украинская военнослужащая рассказала изданию 061.ua.

"У нас есть несколько фобий. Первое, если убьют, чтобы белье было хорошее. Это очень важно для нас, поэтому стараешься на какие-то опасные ситуации одевать что-то хорошее, чтобы не было стыдно. Ты понимаешь, что в конечном итоге всем будет одинаково, но тебе это важно", - созналась Матвиенко.

По словам снайперши, она также всегда волновалась, когда принимала душ. "Живешь почти посреди поля, а душ - это канистра на пять литров, которая прикручена к дереву, и вокруг дерева небольшое ограждение из пленки. Бывают ситуации, когда в самый неудачный момент начинается обстрел, а ты голая. Боялась, чтобы в душе не убили, поэтому всегда на вход, как заходила, вешала полотенце. То есть если вдруг начнется обстрел, чтобы я могла его схватить и в нем прыгнуть в окоп", - созналась девушка.

Юлия Матвиенко говорит, что делала это для того, чтобы быть на равных со своими сослуживцами-мужчинами.

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