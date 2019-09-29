Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке

Стадион "Шахтер" в Донецке пустует и зарастает папоротником, как и другие известные стадионы оккупированного города.

Соответствующие фото опубликовал в Twitter пользователь Виталий Барабаненко.

"Донецк. Стадион "Шахтер". Лучшая реклама "русского мира", – написал пользователь в подписи к фото.

"Повсюду цветет папоротник. Ждём чудес", " Некогда цветущая Абхазия тоже как в фильме ужасов. Мертвечиной веет от России", – добавляют в комментариях.

В то же время, некоторые также отмечают, что стадион "Шахтер" и до войны был закрыт.

"Ну тут нужно уточнить, что он до начала войны не использовался несколько лет и готовился к сносу или капитальной реконструкции", – напоминает пользователь под ником Smart Trump.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном боевиками Донецке в окрестностях частично разрушенного снарядами стадиона "Донбасс-арена" замечены дикие животные.