Немного грязи: в США меткими карикатурами показали скандал вокруг Зеленского и Трампа

В американских СМИ продолжают активно обсуждать громкий скандал, который возник вокруг телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

На одной из них, в частности, изображен Трамп, который дает Зеленскому лопату с требованием "Откопать немного грязи" на сына его возможного конкурента на выборах президента, Джо Байдена. Однако результатом "выкапывания грязи", в представлении художника, стала могила, выкопанная для президентства Трампа.

Процесс передачи Зеленскому импровизированной лопаты для "выкапывания грязи" изображен также на другой карикатуре.

Некоторые американские художники, по всей видимости, сочувствуют президенту Украины, который оказался в результате скандала в достаточно затруднительной ситуации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 сентября в США обнародовали стенограмму разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.