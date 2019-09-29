Всплыли неожиданные данные об экс-главаре ДНР, который стал чиновником в России: видео

Стало известно, как бывший главарь боевиков так называемой ДНР Дмитрий Трапезников прострелил ногу одному из своих соратников.

Об этом сообщает журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter.

По его словам, эту информацию обнародовал полевой командир боевиков ДНР Александр Ходаковский.

"Вот этого "ценного кадра" назначили мэром Элисты в России. Рад за калмыков", - написал Казанский.

Полевой командир боевиков ДНР Ходаковский рассказывает, как Дмитрий Трапезников прострелил ногу одному из своих соратников.



Вот этого "ценного кадра" назначили мэром Элисты в России. Рад за калмыков. pic.twitter.com/IzmLLGKpB4 — Денис Казанський (@den_kazansky) September 29, 2019





































Также он отметил, что в Калмыкии зреет бунт из-за назначения ДНРовца Трапезникова мэром Элисты. Местные назвали это плевком в лицо всем калмыкам и попыткой дестабилизации республики. Призывают к акциям протеста.

"Кончится тем, что эти деб*лы и калмыков до Майдана доведут", - подытожил блогер.

Как сообщал "Апостроф", в Российской Федерации скончался известный крымский сепаратист, бывший президент Крыма Юрий Мешков.