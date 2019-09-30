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Эксперты рассказали о настроениях киевлян перед выборами городской власти

понедельник, 30 сентября 2019, 18:35
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Эксперты о выборах в Киеве Фото: Интерфакс-Украина

В Киеве назревает серьезное противостояние перед выборами местной власти - количество сторонников команды "Зе" примерно соответствует количеству тех, кто поддерживает мера Виталия Кличко. При этом на рейтинг первых работает "феномен Зеленского" - имидж команды "Слуги народа".

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции 30 сентября от компании Seetarget. Также были представлены данные социологического исследования среди жителей Киева.

Как рассказал директор Seetarget Алексей Боровский, согласно данным исследования, 38,5% киевлян заявляют об ухудшении безопасности в городе, 30,9% отмечают плохой вид жилья, 23,3% говорят об ухудшении транспортной проблемы, а 27,1% - проблемы с отоплением. 32,7% опрошенных считают, что главная проблема власти - это коррупция, еще 32,2% указывают, что власть ставит свои интересы выше общественных.

При этом рейтинг Виталия Кличко остается высоким - если бы выборы мера проходили сегодня, он бы набрал 20,7% голосов, а кандидат от "Слуги народа" Александр Ткаченко - 18,6% (на третьем месте Святослав Вакарчук, у него 12,4% голосов). Во втором туре Кличко сдает позиции кандидату от "Зе-команды".

"Мы провели моделирование второго тура. Если в паре Кличко - Вакарчук, Кличко - Гордон - действующий мэр побеждает с существенным отрывом, то в противостоянии с кандидатом от "Слуги народа" Александром Ткаченко, Кличко набирает 34.4%, а Ткаченко 36,8%", - отметил Боровский.

По мнению специалиста Seetarget Николая Бондаренко, результаты опроса показывают, что в разрезе кампании в столице можно будет наблюдать противостояние "Зе-команды" и сторонников Кличко.

"Идет борьба между стабильностью и изменениями. Это и будет главный лейтмотив избирательной компании", - считает Бондаренко.

С ним согласен руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он отмечает, что в сознании киевлян эти стремления - к стабильности и изменениям, могут уживаться одновременно.

"Бросается в глаза амбивалентность киевлян об их политических установках и отношения к городским властям. Почти половина считает, что власть движется в правильном направлении, порядка 60% выступают за изменения. То есть, часть людей в голове держат и одно и другое", - считает Фесенко.

По его словам, на этих выборах против Кличко может сработать так называемый "феномен разочарования", а в плюс его конкуренту - "феномен Зеленского".

"Есть так называемый специфический феномен "мягкого разочарования в Виталии Кличко", в его деятельности, как мэра. Конечно, не столь катастрофическое и провальное, как это было в случае с Порошенко, но оно есть. С другой стороны, безусловно, есть влияния "феномена президента Зеленского", с которым связан запрос на изменения в обществе. Исследование это зафиксировало. Этот феномен прямо влияет на партию "Слуга народа", которая ассоциируется с президентом. Партия точно может получить абсолютное большинство на выборах в Киевсовет. Но кандидат от этой партии имеет значительно меньший рейтинг. Я думаю, что он еще недостаточно ассоциируется с президентом, не так известен", - отмечает Фесенко.

Он добавил, что в случае с выборами мэра, принадлежность кандидата к определенной политсиле не будет играть весомую роль, в отличие от выборов в Раду.

"Избирая мэра, люди будут оценивать его личные качества. Ткаченко нужна будет активная раскрутка. Фактор Зеленского может ему помочь, но нельзя рассчитывать только на это… Нас ждет интересная интрига", - резюмировал руководитель "Пенты".

Что касается идеи перевыборов киевской власти, то, согласно данным исследования, 59,1% киевлян ее поддерживают, а против выступают лишь 32,4%. Большинство опрошенных (42,2%) уверены, что после выборов ситуация изменится к лучшему, и лишь 15,1% не верят в позитивные изменения, а 5,4% прогнозируют ухудшение.

Исследование "Пост-выборные ориентации киевлян: доверие, рейтинги, ожидания" проводилось с 20 по 27 сентября методом face-tо-face. Выборка составила 1207 респондентов, погрешность - не более 2,9%.

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