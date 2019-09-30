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Можно мазать на хлеб: в Украине метко пошутили о падении курса доллара

понедельник, 30 сентября 2019, 09:52
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Украинская гривна в сентябре достаточно сильно укрепилась к американскому доллару и другим валютам, однако падения цен в стране пока не наблюдается.

В сети показали меткую фотожабу, связанную с последними событиями. Она опубликована на странице "Баба та кіт" в Facebook.

В ней говорится, что так как доллар подешевел, его можно употреблять в пищу. Имелось ввиду, что продукты в стране остаются по-прежним ценам, несмотря на изменения на валютном рынке.

"Ешьте доллары, все остальное подорожало", - говорится в публикации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что рост курса доллара к гривне в Украине неизменно сопровождается увеличением цен практически на все товары и услуги, поскольку наша страна критически зависит от импорта.

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