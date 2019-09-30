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В Киеве устроили митинг под Офисом президента из-за налоговых новшеств: фото и видео

понедельник, 30 сентября 2019, 13:31
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Фото: lb,ua

Под Офисом президента в Киеве 30 сентября прошла акция под названием "На каву з президентом!".

Здесь собрались люди, которые выступают против возможного подписания президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектов №1053-1 и №1073.

Митингующие заявили, что принятие некоторых из них приведет "к уничтожению упрощенной системы налогообложения".

По словам участников акции, законопроекты направлены на борьбу с бизнесом и никак не наоборот.

Оба законопроекта Верховная Рада приняла 20 сентября 2019 года.

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