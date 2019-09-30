В сеть попало видео из роддома в Черновцах, где появились на свет сиамские близнецы

Сиамские близнецы, которые родились в Черновцах на прошлой неделе, находятся в реанимации роддома.

Об этом сообщает ТСН.

Родившихся в Черновцах девочек, которые имеют одно тело, но две головы, пока не переводят в областную больницу, где планировалось провести обследование, чтобы определить, возможно ли их разделить. У новорожденных по одной паре рук и ног, а также три легкие. Они все еще находятся на искусственной вентиляции легких в реанимации роддома.

Сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно. Их мать, у которой это была первая беременность, отказалась от аборта по религиозным убеждениям.

После происшедших преждевременно родов, женщина чувствует себя хорошо, медики пытаются стабилизировать состояние новорожденных.

"У детей множественные пороки развития, требующие интенсивной терапии, поэтому они находятся на стадии дообследования и получения соответствующей помощи", - прокомментировала журналистам заведующая отделением интенсивной терапии Черновицкого роддома №2 Людмила Агафонова.

Как сообщал "Апостроф", в Ровно 12-летняя девочка, которую нашли на мусорной свалке, родила ребенка.