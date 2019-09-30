RU  UA  EN

понедельник, 30 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 сентября

12:19
Украина устроила демарш России в ПАСЕ: появились важные подробности
12:18
"Укрзализныцю" планируют разделить на три компании: что будет дальше
12:05
В Кабмине провели кадровые перестановки: кто получил важные должности
11:56
Тело нашли на дороге: под Черкассами произошло загадочное убийство
11:55
Вышел первый трейлер сериала "Война миров" по роману Герберта Уэллса
11:53
Где же караваны авто? В сети показали, что на самом деле творится на Крымском мосту
11:38
Леся Никитюк оголилась перед камерой и показала себя настоящей: фото
11:36
В Украине жестоко избили ветерана АТО после каминг-аута: сеть в гневе
11:35
Насмотрелась боевиков: сеть повеселила смешная фотожаба с Мендель
11:28
Больше 500 человек вышли на Марш памяти евреев в Киеве - Ложкин
11:27
Ситуация непростая: у Зеленского высказались об импичменте Трампа
11:26
Вторая теннисистка Украины с боем вылетела из топ-турнира в Китае
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине жестоко избили ветерана АТО после каминг-аута: сеть в гневе

понедельник, 30 сентября 2019, 11:36
переглянути новину українською

Пятеро радикалов-гомофобов напали на ветерана АТО возле его дома, после того как он сделал каминг-аут.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook правозащитник Виктор Пилипенко.

"В эту субботу пятеро радикалов - гомофобов подстерегли нашего собрата, ветерана Василия Давыденко под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута. Все произошло очень быстро. Эти крысы били в пах, в голову, потом ногами. Впятером. Василий успел сгруппироваться, это его спасло. Ударами в корпус отбросы порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны. Затем они очень быстро скрылись. Василий смеялся, когда рассказывал: "бежали так, будто миллион долларов украли", - пишет правозащитник.

Он отметил, что кто-то слил гомофобам адрес проживания ветерана, и попросил помощи в поиске жилья и нового места работы для него.

"Противно то, что кто-то открыл его адрес проживания. Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута. Если кто-то мог бы помочь ему с новым местом работы или арендой новой комнаты - пишите. Оставаться на том месте, где он сейчас, ему точно не стоит. Василий имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером ... Василий - замечательный человек и друг, и так же, как и все мы, своими действиями хочет менять общество к лучшему", - отметил он.

В сети новость о нападении вызвала волну гнева.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле госпиталя ветеранов войны в Днепре были замечены люди, которые собирали персональные данные участников боевых действий на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский vs крутейшие казино мира: когда в Украине будет собственный Лас-Вегас

Украинцы адекватно оценивают настоящее: они знают, что в беде - Михаил Минаков

Быть грибам: конец сентября порадует теплом

За два дня 49 трупов: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: