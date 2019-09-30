В Украине жестоко избили ветерана АТО после каминг-аута: сеть в гневе

Пятеро радикалов-гомофобов напали на ветерана АТО возле его дома, после того как он сделал каминг-аут.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook правозащитник Виктор Пилипенко.

"В эту субботу пятеро радикалов - гомофобов подстерегли нашего собрата, ветерана Василия Давыденко под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута. Все произошло очень быстро. Эти крысы били в пах, в голову, потом ногами. Впятером. Василий успел сгруппироваться, это его спасло. Ударами в корпус отбросы порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны. Затем они очень быстро скрылись. Василий смеялся, когда рассказывал: "бежали так, будто миллион долларов украли", - пишет правозащитник.

Он отметил, что кто-то слил гомофобам адрес проживания ветерана, и попросил помощи в поиске жилья и нового места работы для него.

"Противно то, что кто-то открыл его адрес проживания. Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута. Если кто-то мог бы помочь ему с новым местом работы или арендой новой комнаты - пишите. Оставаться на том месте, где он сейчас, ему точно не стоит. Василий имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером ... Василий - замечательный человек и друг, и так же, как и все мы, своими действиями хочет менять общество к лучшему", - отметил он.

В сети новость о нападении вызвала волну гнева.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле госпиталя ветеранов войны в Днепре были замечены люди, которые собирали персональные данные участников боевых действий на Донбассе.