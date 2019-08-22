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Украинский военный-гей сделал признание и рассказал о самоубийствах в армии: видео

четверг, 22 августа 2019, 05:26
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Солдат воинской части №1241 в Ивано-Франковске Василий Давиденко признался во время дискуссии на тему войны, что является геем.

Видео дискуссии опубликовано на сайте DW.

Давиденко стал третьим (после Виктора Пилипенко и Анастасии Манжола) участником войны на Донбассе, который публично рассказал о своей гомосексуальности.

Он отметил, что сейчас в зоне ООС существует опасность распространения ВИЧ через незащищенный секс.

"Проблема ВИЧ существует. Более того, она среди военных. А еще хуже, что государственные органы пытаются ее замолчать. И получается так, что военный не говорит обо свой статус, потому что боится быть отторгнутым обществом. Это приводит к самоубийствам и трагедий в семьях ", - рассказал военный.

По его словам, военные часто покупают за 150 грн сертификат, который свидетельствует об отсутствии у них ВИЧ-статуса.

В ходе дискуссии парамедик Николай Будерацкий пояснил, что среди военных распространен миф, что ВИЧ - это проблема исключительно ЛГБТ.

"Когда я поехал в ООС с презервативами, меня удивило, что взрослые мужчины краснели, когда им предлагал презервативы ... Мужчины не воспринимают тестирование на ВИЧ. Говорят: "Ты что, считаешь меня за п*дора?" Но мой опыт работы в ООС показывает, что в каждом батальоне, с которыми работали наши волонтеры, есть как минимум один человек ВИЧ-инфекцией ", - рассказал парамедик.

Напомним, в 2016 году призванный в армию украинец нетрадиционной сексуальной ориентации рассказал о своей службе на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", в июне противники Марша равенства "Киев прайд 2019" готовили провокацию, в ходе которой собирались облить фекалиями, расфасованными по презервативам, участников акции и полицейских.

В прошлом году в Украине разгорелся скандал из-за гомофобных шуток "95 квартала".

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