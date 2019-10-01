Будет тепло, но недолго: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В среду, 2 октября, в Украине ожидается теплая, солнечная погода без осадков, а уже на следующий день в страну придет резкое похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, этот день будет в Украине синоптически уникальным.

"В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. То есть, вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха - лучше не бывает - ожидается в пределах +19 +24 градусов", – пишет Диденко.

В Киеве также будет сухо и тепло, температура воздуха – более 20 градусов тепла.

Однако уже 3 октября на Западе Украины погода изменится, начнутся дожди и похолодание, которое до конца недели охватит большую часть Украины.

Напомним, подробнее о погоде на неделю читайте в материале "Апострофа": В пятницу будет конец: синоптики рассказали о погоде на неделю.