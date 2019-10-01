Миссия в Киеве: появились яркие фотожабы на встречу Тома Круза с Зеленским

В социальных сетях главной темой дня стал визит американского актера Тома Круза в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На эту тему активно публикуют фотожабы.

Так, многие обратили внимание на то, что Том Круз исполнил главную роль в ленте "Миссия невыполнима", в которой сыграл Итана Ханта - сотрудника ЦРУ. В одном из эпизодов киноленты Кремль подрывают, что также не осталось без внимания.

Некоторые в сети начали шутить, что Том Круз и его герой из фильма могут быть полезными для Украины. Также Зеленскому предложили назначить актера руководителем одного из силовых ведомств, так как он знает, "как подрывать Кремль".

Ранее "Апостроф" сообщал, что сети бурно обсуждают встречу Тома Круза с Зеленским в Киеве, фото.