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Сыграет президента Украины: сети бурно обсуждают встречу Тома Круза с Зеленским в Киеве, фото

вторник, 01 октября 2019, 11:22
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Визит звездного актера из Голливуда Тома Круза в Украину не остался без внимания пользователей социальных сетей, которым только остается гадать, зачем он посетил Киев.

Ясность внес президент Украины Владимир Зеленский, который прокомментировал событие у себя в соцсетях.

"Пригласил его в Украину, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи", - написал он.

Зеленский добавил, что "Украина начинает привлекать звезд мирового кино".

Тем временем в сети начали шутить и предлагать свои версии визита Круза в столицу Украины.

"Был Курт Волкер, стал Том Круз!", "Министр саентологии Украины", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на станции метро Круз был в компании помощника президента Украины Андрея Ермака.

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