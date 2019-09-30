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Гибель молодой девушки-бойца на Донбассе: появилось важное уточнение

понедельник, 30 сентября 2019, 14:28
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Военнослужащая батальона ВСУ "Айдар" 21-летняя Анастасия Витовская погибла 27 сентября в зоне ООС из-за случайного взрыва гранаты.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООС сообщает "Украинская правда".

"27 сентября было двое погибших. Первый – военнослужащий Александр Маркив – погиб в результате боевых действий, второй военнослужащий – женщина – погибла не в результате боевых действий, а в результате неосторожного обращения с оружием. Что там произошло, нам точно неизвестно. Это горе. Для нас, и для родных, и для маленького ребенка, который остался сиротой", – сообщил начальник пресс-службы Виктор Шубц.

Издание также со ссылкой на собственные источники отмечает, что у Витковской случайно взорвалась граната. Вероятно, это была граната с боекомплекта военнослужащего ВСУ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Днепре скончался боец Вооруженных сил Украины Владимир Аджавенко, получивший тяжелое ранение в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

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