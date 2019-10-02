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На Донбассе ликвидировали командира боевиков ДНР с позывным "Малыш": фото

среда, 02 октября 2019, 23:02
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Фото: Анатолий Штефан Штирлиц\Facebook

На Донбассе, где недавно ликвидировали двух опасных боевиков ДНР, стало известно о смерти командира боевиков ДНР Максима Верещаги с позывным "Малыш".

Об этом сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан в Telegram.

"01.10.19 Верещага Максим с 3 омсбр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он.

Известно, что боевик входит в базу "Миротворец".

"Боевик НВФ. 2 рота 3 МСБ 3 ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) 1АК ЮВО ВС РФ (Донецкая обл.)", - говорится о боевике на ресурсе.

Родом боевик из Донецкой области. Ему было 26 лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований потеряли еще одного бойца: 46-летнего боевика Дмитрия Малыгина по кличке "Моня".

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