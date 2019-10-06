Украинского разведчика, погибшего на Донбассе, провели в последний путь: фото

В воскресенье, 6 октября, в городе Шпола Черкасской области прошла церемония прощания с бойцом ВСУ Олегом Ременным, который погиб в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает официальный сайт Шполянской городской территориальной общины.

"Проститься с защитником, погибшим за суверенитет и независимость Украины, собрались сотни людей: сослуживцы, друзья, руководители городской общины и района, жители города Шполы", - говорится в сообщении.

В храме Святой Троицы состоялась панихиде, с соболезнованиями выступили собратья по службе, друзья, учителя.

Похоронили Олега Ременного на Шполянском городском кладбище.

Олег Владимирович Ременный родился 10 декабря 1985 года. 13 мая 2017 года поступил на военную службу по контракту. С первых дней вместе с бригадой участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Служил старшим солдатом, механиком-водителем взвода разведки разведывательной роты 1-й отдельной танковой бригады.

Погиб 4 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в районе города Марьинка Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций наемниками РФ.

У него остались мать, брат и дочь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 6 октября, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе во время обстрела из стрелкового оружия позиций Вооруженных сил Украины был убит старший солдат Иван Дейкун.