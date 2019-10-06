В куртке и купальнике: в сети показали забавное фото "последнего" туриста в Крыму

В сети показали фото туристки в оккупированном Россией Крыму, которая стоит на пляже в куртке и купальнике.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Восточный Крым в октябре. В куртке и купальнике...", - написала блогер и опубликовала фото.

На снимке виден пляж и "последний" турист, так как сезон подошел к концу. Но отметим, что туристов за лето было так мало, что сезон фактически и не начинался.

Напомним, 3 октября в оккупированном Крыму была почти летняя погода, однако туристов от этого не прибавилось.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали, как оккупанты в Крыму отгораживают пляжи и другие территории заборами с колючей проволокой.