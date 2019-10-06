Зима намекает: появилось видео октябрьского снега в Украине

Несмотря на то, что второй месяц осени только начался, в некоторых регионах Украины, уже успел выпасть снег.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "На Децу до Цімбора".

Запись была сделана рядом с одноименным заведением в районе популярного у туристов озера Синевир, в Карпатских горах. На ней можно увидеть, что снег покрыл как некоторые участки земли, так и верхушки деревьев, с которых еще не опали пожелтевшие листья.

"Встреча зимы и осени!", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", синоптики предупреждали украинцев, что в октябре будет много теплых дней, но морозы и мокрый снег неизбежны. Во второй половине месяца температура упадет и появятся осадки.