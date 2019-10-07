Есть риски: глава Нацполиции высказался о легализации оружия и наркотиков в Украине

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко считает, что общество в Украине пока не готово к легализации легких наркотиков, поскольку доступ к ним могут получить дети, а свободное владение оружием в период вооруженного конфликта на Донбассе может привести к катастрофическим последствиям.

Об этом он заявил в интервью "Левому берегу".

Так, он высказался против свободного оборота оружия до изъятия всех незарегистрированных пистолетов, автоматов и боеприпасов, и завершения боевых действий на Донбассе.

"(Незарегистрированного оружия – "Апостроф") очень много. И не только оружия, но и боеприпасов. Мы должны их со временем изъять, чтобы жизнь в государстве стала безопасней. Нужно изъять незаконное оружие, потом, возможно, провести анализ аргументов за и против, выслушать экспертов. Но это – после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", - заметил он.

Также он высказался и об остальным сферах, где наблюдается общественный запрос на легализацию. В частности, Клименко выступил за легализацию проституции после принятия законодательного решения и за вывод из "тени" игорного бизнеса.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся. Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово… Игорный бизнес должен находится в руках государства и контролироваться четко государством", - заявил руководитель полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский считает легализацию оружия преждевременной и не поддержит соответствующую петицию, зарегистрированную на сайте Офиса президента.