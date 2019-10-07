Названа новая дата разведения на Донбассе

Разведение сил в Золотом, которое планировалось на понедельник, 7 октября, перенесли на два дня позже.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 112 Украина.

Так, ориентировочное время начала разведения войск – полдень среды, 9 октября.

Известно, что местные жители недовольны переносом даты разведения сил и требуют начать его как можно скорее. В тоже время, есть и те, кто боится перемен, поскольку их гнетет неизвестность – как все будет после того, как запланированное мероприятие все же состоится.

Отметим, что разведение сил на Донбассе продлиться до субботы, 12 октября.

Как сообщалось, ранее в штабе ВСУ рассказали, как именно будет проходить разведение сил на Донбассе.

Также боевики ЛНР устроили военный "парад" в Луганске накануне разведения сил. Мероприятие они "посвятили" пятилетию так называемой "народной милиции".

Подробнее о срыве разведения на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Разведение войск на Донбассе: Украину устроит только один вариант.