RU  UA  EN

вторник, 8 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 октября

21:48
Суда, презрения и смерти: сеть разозлили пожелания россиян для Путина, видео
21:27
Трамп выдал безумный пост, пригрозив уничтожить Турцию
19:28
Украинка заставила судей и зал Britain's Got Talent аплодировать стоя: видео
18:31
Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа: "Предложение, от которого нельзя отказаться"
18:00
Мультсериал "Южный парк" запретили в Китае за насмешки над цензурой
17:39
Аэропорт "Киев" поучаствовал во флешмобе Tetris Challenge: забавное фото
16:21
Элтон Джон рассказал, как мать пыталась испортить его свадьбу
15:50
Режиссера Люка Бессона снова винят в изнасиловании актрисы фильма "Такси-5"
14:40
По "Матрице" снимут два разных фильма - сценарист Зак Пенн
14:11
Новая песня "Океана Эльзы" о войне стала саундтреком фильма "Захар Беркут": видео
13:35
Брат Кейт Миддлтон женится на француженке: фото счастливой невесты
13:20
В сети обсуждают сексуальный наряд Тины Кароль на Танцях з зірками-2019: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Названа новая дата разведения на Донбассе

понедельник, 07 октября 2019, 19:16
переглянути новину українською

Разведение сил в Золотом, которое планировалось на понедельник, 7 октября, перенесли на два дня позже.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 112 Украина.

Так, ориентировочное время начала разведения войск – полдень среды, 9 октября.

Известно, что местные жители недовольны переносом даты разведения сил и требуют начать его как можно скорее. В тоже время, есть и те, кто боится перемен, поскольку их гнетет неизвестность – как все будет после того, как запланированное мероприятие все же состоится.

Отметим, что разведение сил на Донбассе продлиться до субботы, 12 октября.

Как сообщалось, ранее в штабе ВСУ рассказали, как именно будет проходить разведение сил на Донбассе.

Также боевики ЛНР устроили военный "парад" в Луганске накануне разведения сил. Мероприятие они "посвятили" пятилетию так называемой "народной милиции".

Подробнее о срыве разведения на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Разведение войск на Донбассе: Украину устроит только один вариант.

Фотовзгляд

Все галереи
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разведение войск на Донбассе: Украину устроит только один вариант

Заживем как в Европе: когда пенсии в Украине будут по 4000 гривен

В Украине тысячи людей вышли на вече из-за новых договоренностей по Донбассу: фото, видео и все подробности

Монетизация субсидий по-новому: что это и как работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: