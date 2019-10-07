Появилась трагическая новость о сиамских близнецах, родившихся в Украине

Родившиеся в Черновцах сиамские близнецы умерли в областной детской клинической больнице.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

Из черновицкого роддома №2, где появились на свет сиамские близнецы, девочек привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Новорожденные имели одно тело, две головы, по одной паре рук и ног, и трое легких. На протяжении трех дней врачи пытались сохранить их жизни. Однако, по словам врачей, новорожденные умерли вечером в субботу, 5 октября.

За те три дня, которые близняшки находились в больнице, мать ни разу их не проведала, отец только приносил средства для ухода.

Ранее "Апостроф" опубликовал видео из роддома в Черновцах, где появились на свет сиамские близнецы.