В Харькове водитель маршрутки устроил опасные развлечения за рулем: видео

В интернете обнародовали видео, на котором зафиксировано, как в Харькове водитель, управляя маршруткой с пассажирами, увлеченно ищет что-то на смартфоне.

Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канал "Х**вый Харьков".

"Водитель 278-й маршрутки… 9 утра", - говорится в подписи к видео.

Судя по кадрам, мужчина даже не обращает внимания на дорогу.

Напомним, ранее "Апостроф" рассказывал о масштабных ДТП с маршрутками в Украине.

Так, 21 сентября днем в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль DAF, в результате чего погибли девять человек, четверо получили травмы.

22 сентября в Житомирской области столкнулись DAF и автобус сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги. В результате аварии погибли 9 человек, 10 получили травмы.