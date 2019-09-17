Рождение ребенка 12-летней девочкой в Ровно: появилось видео с ней и рассказ близких

Врачи перинатального центра в Ровно беспокоятся, чтобы 12-летняя роженица не сбежала из медучреждения с мамой и новорожденным.

Об этом сообщает ТСН.

Девочку привезли медики со свалки, где живут и работают ее родственники из Закарпатья. Ее доставили уже со схватками, также с ней была ее 27-летняя мать. Она сообщила, что дочь почти не понимает ни украинского, ни русского. Именно поэтому инструкции врачей женщина переводила девочке сама. Роды продолжались десять часов. Послеродовых осложнений у юной роженицы нет, чувствует она себя хорошо.

"Она приходит к ребенку, хочет его кормить грудью. Но у ребенка есть врожденный порок, который не позволяет использовать грудное молоко", - рассказала заместитель главного врача по неонатологии Галина Ковалева.

Бабушка мальчика хочет забрать дочь с младенцем из больницы. Медики говорят, что рано, потому что новорожденного еще обследуют. Именно поэтому следят, чтобы роженица и бабушка с младенцем не убежали.

По данным ресурса Radiotrek, чтобы забрать ребенка и роженицу в больнице появилась ее мама в сопровождении еще какой-то родственницы.

"Еще надо научиться ухаживать за малышом, так как такие врожденные аномалии подлежат хирургической коррекции, но не ранее 3-6 месяцев. Мы полностью обеспечиваем эту роженицу и новорожденного молочными смесями, подгузниками, и всем остальным, что необходимо для ухода. Сейчас решаем юридические моменты: это сообщение соответствующих служб, как и куда мы должны передать ребенка. Потому что мама - жительница Закарпатской области. В Ровно они жилья не имеют. Кто отец ребенка - мама говорит, что не знает", - рассказала главврач перинатального центра Виктория Еникеева.

Также врачи акцентируют, что и выписывать их некуда, ведь живут все на свалке. Отмечают, когда девочка начала рожать, "скорую" вызвал охранник свалки. В лачужках среди гор мусора, в антисанитарии живет вся семья 12-летней роженицы. Они зарабатывают тем, что сортируют мусор. Среди взрослых - маленькие дети.

Девочка с семьей приехала сюда из Закарпатья недавно. Юный возраст будущей мамы здесь никого не удивлял, потому что у ромов так принято - иметь юных жен.

"Моя жена тоже 13-летняя", - поделился житель Закарпатья Владимир Пап.

По их словам, папе новорожденного мальчика 20 лет. Он на Закарпатье и от ребенка не отказывается, а ждет молодую маму с сыном дома. Однако за содеянное преступление с несовершеннолетней его разыскивает полиция.

"Половые сношения с несовершеннолетним лицом, не достигшим 16 лет. Санкция - от пяти до восьми лет лишения свободы", - заявил руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполіції Ровенской области Антон Крук.

На мусоросортировочном предприятии говорят, что о юной беременной среди мусора не знали. А сюда ее уже не пустят, сказала работница приемного пункта.

Пока же девочка с младенцем под присмотром медиков. В соцслужбах собирают информацию о маме и других детей, которые уже третий год живут посреди мусорного полигона. Дело в том, что до этого случая о них ни один работник предприятия не сообщал.

Как сообщал "Апостроф", 12-летняя роженица приехала в перинатальный центр с мамой, сама девочка практически не говорит на украинском или русском языках.