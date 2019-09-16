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Не может даже говорить: всплыли шокирующие подробности о 12-летней роженице в Ровно

понедельник, 16 сентября 2019, 10:45
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12-летняя роженица приехала в перинатальный центр с мамой, сама девочка практически не говорит на украинском или русском языках.

Об этом сообщает ресурс "UA:Ровно".

Главный врач медучреждения Виктория Еникеева рассказала, что девочку привезли врачи скорой медицинской помощи вместе с мамой.

"Они - жители Закарпатской области, проживающих в районе свалки. У нее только свидетельство о рождении, и мама имеет при себе удостоверение, она - жительница Закарпатской области. Мы вызвали полицию, которая работала с дежурными врачами", - отметила медик.

Она отметила, что они ромской национальности, потому имеют проблемы с языком.

"Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило. В ту пору, как я ее видела, мамы рядом с ней не было, мы попросили, чтобы она приехала", - сообщила Еникеева.

Девочке только в мае исполнилось 12 лет. Таких малолетних рожениц не было в перинатальном центре за всю его историю.

Правоохранители по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, начали досудебное расследование по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе место совершения преступления и причастных к нему лицо.

Как сообщал "Апостроф", в польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.

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