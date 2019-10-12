Сплошные пробки: в сети показали свежие фото "ажиотажа" на Керченском мосту

На Керченском мосту из оккупированного Крыма в Россию не наблюдается большого потока машин.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.

Как отмечает автор поста, пустой мост вызывает еще больше вопросов с учетом того, что на курортный полуостров "надвигается" потепление и бабье лето.

"Сплошные пробки! Бабье лето на носу! Водичка еще ничего и вообще -турЫзм! Мост "миллиардов туристов" имени Ротенберга. Свеженький", – иронизирует блогер (Аркадий Ротенберг – российский олигарх, чья компания "Стройгазмонтаж" стала подрядчиком строительства моста).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российские оккупанты устроили тестирование железнодорожного полотна Крымского моста и опозорились, выложив видео в сеть. На кадрах зафиксировано, что никакого "аншлага", о котором они заявляли ранее, на мосту нет.