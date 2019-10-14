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Покров Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 14 октября

понедельник, 14 октября 2019, 01:34
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Фото: kp.ua

Великий день Покрова Пресвятой Богородицы считается главным осенним христианским праздником.

"Апостроф" описал, что это за день, что можно и что нельзя делать в этот праздник.

Праздник Покрова был основан еще на Руси во второй половине XII века. Его начало берет после Господнего чуда 910 года: святой Андрей вместе с Епифанием, учеником святого, молились в храме. Вдруг над ними раскрылся свод храма, и святой Андрей увидел Пресвятую Деву, окруженную множеством ангелов и святых.

Богородица молилась на коленях в храме вместе с верующими,а потом она подошла к Престолу и сняла со Своей головы покрывало, протянув его над молящимися, защищая их от врагов видимых и невидимых.

Что нельзя делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Как в любой религиозный праздник, в этот день следует отказаться от выполнения сельскохозяйственной работы, а также домашних дел - уборки, стирки, глажки. Также запрещено копать, шить и вязать.

Как и в любой день, а в праздник особенно, категорически нельзя сквернословить, ругаться с людьми, употреблять алкогольные напитки. Желательно даже не готовить что-то серьезное до позднего ужина.

А еще нельзя в этот день одалживать деньги и отказывать сватам – по примете, та девушка, которая отказала сватам на Покров, еще года три не будет никем засватана.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 14 октября, абсолютно всю территорию Украины ожидает солнечная погода без осадков.

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