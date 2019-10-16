Ким Чен Ын попал на забавную фотожабу с Путиным из-за фотосессии в горах

В сети появилась забавная фотожаба с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным по мотивам фотосессии главы КНДР на белом коне в горах.

Как сообщает "Апостроф", фотожабу изготовило российское издание "Медуза", а в украинском сегменте соцсетей ее распространил известный политолог Алексей Голобуцкий.

Так, на фотожабе изображен Ким Чен Ын на коне в горах, которого везет российский президент с голым торсом. При этом у северокорейского лидера очень показательное выражение лица – будто он растерян. В то же время Путин с хитрым прищуром смотрит в сторону, будто исполняет некий план.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе визита в Азию "встречался с диктаторами", намекая на президента РФ Владимира Путина и его коллегу из Северной Кореи Ким Чен Ына.

До этого, весной в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и верховного лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке, северокорейский лидер подарил российскому президенту необычный подарок, который олицетворяет "душу народа КНДР".