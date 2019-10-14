На Волыни во время отдыха загадочно пропал топ-чиновник: фото

12 октября на озере Любязь в Волынской области во время рыбалки пропал директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик.

Как пишут местные СМИ, он и еще трое мужчин рыбачили с лодки, когда она перевернулась. Трое мужчин остались возле лодки, а Алексей поплыл к берегу, чтобы позвать на помощь. После этого его никто не видел.

В свою очередь журналист Иван Савич в Facebook написал, что к поискам привлечены самолет, три вертолета, лодки, вололазы, ГСЧС, полиция, лесники и неравнодушные граждане. Пока поиски результата не дали.

Напомним, что 9 октября в оккупированном Крыму на побережье в поселке Николаевка вынесло труп мужчины.