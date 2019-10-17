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Иконы и фонтан-водопад: появились свежие фото из колонии, где отбывает срок Зайцева

четверг, 17 октября 2019, 15:00
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20-летняя харьковская студентка Елена Зайцева, совершившая два года назад ДТП, в котором погибло шесть человек, отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 (Днепропетровская область).

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

Это единственный в Украине исправительный центр, куда попадают осужденные впервые за преступления, совершенные по неосторожности, или за нетяжкие умышленные преступления.

Условия здесь отличаются от тюремных. На окнах здесь нет решеток, осужденные могут свободно перемещаться по территории и даже ездить в магазины. Приговоренные к ограничению свободы пользуются телефонами и интернетом.

По решению суда Зайцевой назначено "лишение свободы". Поэтому гулять ей можно в небольшом дворике, огражденном стеной с колючей проволокой, а выходить из своего сектора на работу - только в сопровождении сотрудников учреждения. Свой смартфон она оставляет в дежурной части.

Всего в Покровском исправительном центре отбывают наказание 83 осужденные. В комнате вместе с Зайцевой находятся еще трое совершивших ДТП женщины. Ее кровать находится в самом дальнем углу, у стены, у пожарного выхода, и хорошо просматривается из дверей комнаты.

Помещение не напоминает барак, по интерьеру больше похоже на общежитие: стоят железные кровати и одна на двоих тумба. В спальне, рассчитанной на семь человек, живут четверо. На бежевых стенах нет ни икон, ни картин, ни фото. Идеальный порядок подчеркивают коврики с вышитыми надписями: у одной двери - "спальня", у соседней - "комната".

Ровные ряды стареньких кроватей с металлическими каркасами идеально застелены покрывалами. На тумбочках нет личных вещей, только вазоны с цветами, часы. У одной из кроватей лежал женский роман в мягком переплете.

Кроме спален, в "секторе" есть помещение, стены которого обшиты белой пластиковой вагонкой и украшены. С одной стороны - вышитая икона Богоматери и текст молитвы "Отче наш". Рядом - самодельные яркие открытки с поздравлениями и ряд типичных грамот за участие в различных конкурсах.

На тумбе - среднего размера телевизор с плоским экраном. Напротив - два обеденных стола. Осужденные могут отказаться от питания в общей столовой и готовить самостоятельно: запарить овсянку, разогреть сосиски в микроволновке и т.п. Столовые ножи здесь прикованы к столам цепочками.

Из 83 осужденных так питаются 12, среди них и Елена Зайцева. Продукты ей присылают родственники. Если есть деньги, можно вызвать курьера с доставкой пищи. Есть и те, кто ездит в супермаркет, но в только сопровождении инспекторов.

Комната для длительных свиданий имеет площадь восемь квадратных метров, рядом есть оборудованная кухня, душевая. Зайцева уже принимала гостей — к ней приезжала мама, двоюродная сестра, подруга.

Осужденные к ограничению свободы имеют возможность посещать спортзал, в котором - пара тренажеров, четыре комплекта гантелей, несколько скакалок и обручи.

В общей столовой учреждения соорудили небольшой фонтан-водопад. Журчание воды должно помогать осужденным расслабиться.

Библиотека выглядит солидно, здесь стоит даже ряд томов юридической энциклопедии. Но книги выглядят так, словно их никто ни разу не брал в руки.

На работу Елена Зайцева ходит в мастерскую, где занимается ручной вышивкой. Обязательного труда здесь не предусмотрено, но чтобы получить условно-досрочное освобождение, лучше работать, участвовать в жизни колонии и не нарушать. По закону, осужденные, отбыв треть или половину срока (в зависимости от статьи), могут рассчитывать на смягчение наказания.

При соблюдении правил, Зайцева, которая уже отбыла два года из десяти, сможет сменить "сектор" на "общий режим".

Ранее "Апостроф" сообщал, как жилось виновнице аварии на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой в Харьковском СИЗО.

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