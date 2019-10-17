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Мечтала стать мамой: в Черновцах визит к врачам обернулся для женщины смертью, видео

четверг, 17 октября 2019, 12:26
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В Черновцах в результате простой гинекологической процедуры умерла 37-летняя женщина Наталья Винник, которая надеялась, что в клинике ей помогут восстановить репродуктивную функцию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

По словам родных погибшей женщины, врачи предоставляют совсем разные версии смерти и это наводит мысли, что они пытаются скрыть истинную причину.

"Версии - это аллергическая реакция, и лопнул легочный тромб. Когда зашел в кабинет уточнить, что стало причиной смерти, то сказали: резко упало давление. Две разные версии в течении такого малого отрезка времени", - говорит муж сестры погибшей.

При этом, по словам родственников, Наталья не имела серьезных проблем со здоровьем, только не могла забеременеть, поэтому и отправилась в клинику.

Исполняющий обязанности главврача клиники сообщил, что сама операция под общим наркозом у женщины прошла успешно, а проблемы начались уже после нее - имела место остановка сердца и отек легких.

Родные Натальи Винник ждут результатов вскрытия, чтобы выяснить истинную причину ее смерти и сообщают о готовности подавать иски против врачей. В полиции уже открыли уголовное производство по факту смерти и вероятного ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад в Каховке Херсонской области 3-летний мальчик умер в результате врачебной ошибки. Прокуратура направила в суд результаты расследования относительно смерти ребенка.

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