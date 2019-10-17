Спасают даже ценой своей жизни: сеть растрогал рассказ об украинских медиках на Донбассе

В сети появился рассказ военного медика Елены, работающий на линии фронта в зоне ООС на Донбассе.

Как сообщает "Апостроф", ее рассказ был опубликован сообществом "Вернись живым" в Facebook.

У Елены 19 лет опыта работы медсестрой в больнице, 13 из которых она работала старшей медсестрой в приемном отделении. На Востоке страны она работает уже вторую ротацию, решение уйти в армию ей далось нелегко ведь у нее есть дети.

По ее словам, помощь военные медики оказывают не только защитникам Украины, порой обращаются и местные гражданские, у которых нет средств на больницу.

"И зашиваем, и лечим, и оказываем помощь раненым. А еще и гражданским. Было такое, что ночью нас отвозили к дедушке, который сломал руку. Потом приходили благодарили, молоко приносили. Надо брать, потому что люди благодарят, чем могут, хотя они здесь и бедно живут", - рассказала медик.

Также она рассказала о трагическом эпизоде с тяжелым ранением военного на линии фронта, он умер по дороге в больницу.

"Недавно мы выезжали на "трехсотого" (раненый военный - "Апостроф") - ранение в шею. У нас в таких случаях все готово - быстро сели в машину и уехали. По дороге думаю: "Только бы жив, только бы жив". Доехали. Темно, лес. Ребята выходят, говорят: "Минуты две назад умер". А я не верю. Проверила пульс ... Повезли в морг. Было трудно и мне, и коллегам. Начинаешь корить себя, потому что переживаешь за каждого. Но такое ранение, мы бы не помогли, шансов - ноль", - рассказала она.

Пользователи в комментариях под публикацией о медика Елену выразили ей искреннюю благодарность за работу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появился рассказ о жутких реалиях жизни на оккупированном Донбассе, где все передвижения мирных жителей контролируют так называемые "спецслужбы ДНР-ЛНР".