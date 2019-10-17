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В НЕФКО рассказали о финансировании "зеленых" проектов в Украине

четверг, 17 октября 2019, 16:28
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В НЕФКО рассказали о финансировании "зеленых" проектов в Украине Фото: НЕФКО

Международная финансовая организация "Северная экологическая финансовая корпорация" (НЕФКО) с 2004 года профинансировала более 240 проектов, связанных с энергоэффективностью, возобновляемой энергетикой, промпроизводством и водными ресурсами в Украине, и сейчас поддерживает 150 проектов.

Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В частности, НЕФКО предоставляет финансирование для проектов ветровой и солнечной энергетики, внедренных на территории страны: ветряной парк мощностью 250 МВт в Херсонской области от ООО "Сивашэнергопром", строительство солнечной электростанции мощностью 36 МВт во Львовской от ООО "Энергопарк Яворив", строительство 55-мВт солнечной электростанции в Черкасской области, солнечного парка на 19 МВт в Житомирской области, 9-мВт станции от Norsk Solar AS неподалеку от Броваров и другие.

"Мы делаем возможными инвестиции компаний Северной Европы в Украине и одновременно поддерживаем Украину в переходе на чистую и постоянную энергию", - сообщил управляющий директор НЕФКО Тронд Моэ.

Следует отметить, что в 2014 году Киевская городская государственная администрация начала сотрудничество с НЕФКО для улучшения ситуации с энергоэффективностью в школах и детсадах. В рамках совместной работы было отремонтировано более 300 зданий, в 16 учреждениях проведена полная термомодернизация, в 33 корпусах установлено новое светодиодное освещение, и это приносит пользу 140 тысячам детей. Также НЕФКО профинансировала темромодернизацию школ в Ровно. В рамках сотрудничества с НЕФКО в городе Белая Церковь вдоль 80 улиц было установлено более 2300 новых светодиодных фонарей. В общем НЕФКО способствовала подобным мероприятиям в 24 муниципалитетах.

НЕФКО также сотрудничает с банками для финансирования "зеленых кредитов" для потребителей и предприятий. С 2008 года НЕФКО с АКБ "Банк Львов" финансирует три программы по энергоэффективности для энергосберегающих проектов, на эти средства профинансированы модернизация отопления в жилых домах и меры по энергоэффективности в сельском хозяйстве.

В январе 2019 года была подписана программа поддержки проектов по возобновляемой энергетике в Украине с государственным "Укргазбанком", что позволит финансировать проекты в течение семи лет. "Укргазбанк" уже разработал портфель "зеленых проектов" из биотоплива, гидроэнергетики, солнечной и ветровой генерации.

Также НЕФКО обеспечивает реализацию инициатив со стороны правительств стран ЕС: программу "Швеция-Украина: поддержка централизованного теплоснабжения", Финско-украинский трастовый фонд, Норвежско-украинскую инициативу по повышению энергоэффективности, пилотную программу Дании, которая поддерживает проекты теплоснабжения и водоотведения в Украине.

НЕФКО - международная финансовая организация, основанная в 1990 году Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией с целью обеспечения положительного влияния климат и окружающую среду в экономически эффективный способ. Сосредотачиваясь на малых и средних проектах, НЕФКО предоставляет ресурсы правительствам, субъектам софинансирования и заказчикам. Организация профинансировала более 1300 отраслевых проектов в 80 странах. Штаб-квартира NEFCO расположена в Хельсинки, Финляндия. Также есть представительство в Киеве.

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