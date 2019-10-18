​Как Трамп пишет письмо Эрдогану: в сети показали яркую фотожабу

Художник Сергей Елкин нарисовал яркую фотожабу с президентом США Дональдом Трампом.

Смешную картинку опубликовали в сети.

Карикатура сделана с известной картины российского художника Ильи Репина "Запорожцы" ("Запорожцы пишут письмо турецкому султану"). Однако на картинке Елкина в ее центре изображен Трамп, а подписана она: "Трамп пишет письмо турецкому Эрдогану".

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп заявил что для достижения договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Сирии в Анкаре в четверг, 17 октября, не хватало немного жесткой любви.

Напомним, 17 октября, во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса, которая продолжалась почти три часа, было принято важное решение о продолжении операции "Источник мира" в Сирии.