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Похож на неандертальца: сети повеселило фото бюстов ликвидированного главаря ДНР

пятница, 18 октября 2019, 01:20
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Пользователи соцсетей смеются над бюстом убитого в Донецке главаря так называемой ДНР Александра Захарченка.

Фотографией поделился в своем Twitter украинский журналист Денис Казанский.

Пользователи бурно отреагировали на фото и сравнили Захарченка с первобытным человеком.

Пользователи успели окрестить Захарченка не только каннибалом, но и "Фантомасом" и гоблином.

Как сообщал "Апостроф", в годовщину смерти боевика Арсена Павлова по кличке “Моторола” главарь так называемой ДНР Денис Пушилин положил цветы к памятнику своего предшественника Александра Захарченко.

Также пользователи интернета едко высмеяли фото одного из главарей ДНР Эдуарда Басурина возле памятника ликвидированному главарю террористов ДНР Александру Захарченко.

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