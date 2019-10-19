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Все будет снесено: Кличко записал яркое видео о скандальной надстройке в центре Киева

суббота, 19 октября 2019, 23:58
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Мэр Киева Виталий Кличко взял под личный контроль вопрос со сносом несанкционированной надстройки на здании на Майдане Незалежности.

19 октября градоначальник опубликовал в Facebook видеообращение к жителям города, в котором детально рассказал о ситуации.

"Я помню, что год назад мы сносили незаконное строительство над Домом профсоюзов, два года назад сносили незаконное строительство в Десятинном переулке. Сейчас громкий скандал, даже руководство государства присоединилось, что кто-то решил себе достроить дополнительные квадратные метры в сердце столицы над Майданом. Мы порядок наводим, и сегодня к вечеру все это будет снесено", - сказал Кличко.

К работе было привлечено около 20 строителей. Чтобы обезопасить граждан остановку общественного транспорта возле дома перенесли на соседнюю улицу.

Как ранее сообщал "Апостроф", на улице Софиевской, 1/2 возле метро "Майдан Незалежности" киевляне заметили на крыше исторического здания строительство "дополнительного" этажа. Его постройка оказалась незаконной и спасатели КАРС КМДА приступили к демонтажу пристройки.

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