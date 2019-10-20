Стало известно о смерти наводчика боевиков ДНР с позывным "Дяда Вова": фото

В субботу, 19 октября, в Луганске скончался Владимир Феденко, который под позывным "Дядя Вова" участвовал в войне на Донбассе с самого начала боевых действий на стороне незаконных вооруженных формирований.

Об этом со ссылкой на социальные сети боевика сообщил блогер Necro Mancer.

О смерти Феденко сообщили родственники и знакомые боевика в социальных сетях. Ранее они же жаловались на то, что боевик умирает в больнице Луганска из-за отсутствия лекарств и просили о помощи.

По информации сайта "Миротворец", боевик участвовал в захвате здания СБУ в Луганске, был разведчиком и наводчиком во время боев под Зеленопольем. В результате минно-взрывной травмы потерял правую ногу. Лечился на территории России и в оккупированном Крыму.

Как ранее сообщал "Апостроф", 3 октября боевик так называемой ДНР Роман Бриевский по кличке "Брил" умер при невыясненных обстоятельствах после визита к местным "правоохранителям".