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Дни Пушилина сочтены: появились интересные слухи о визите в Донецк людей Путина

понедельник, 21 октября 2019, 11:08
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Проверка финансистов из Кремля различных структур так называемой ДНР на оккупированной территории Украины выявила хищения и растрату средств российского бюджета со стороны боевиков. В связи с этим появились слухи о скорой отставке главы ДНР Дениса Пушилина.

Об этом сообщил у себя на канале в TelegramФашик Донецкий.

Он уточнил, что претензии россиян к Пушилину возникли не только из-за растрат средств, но и по причине "утраты авторитета".

"Выявлено злоупотреблений местными чиновниками вместе с Пушилиным на сумму более 1 млрд рублей! Как раз по этой причине у Пушилина по словам окружения, "с Москвой систематически происходят нелицеприятные телефонные разговоры с далеко идущими выводами". Кроме огромных растрат россияне так же его обвиняют в потере авторитета не только среди военных, но и среди мирного населения. Фактически большая часть ДНР ему не доверяет и россияне очень обеспокоены", - отметил блогер.

Блогер рассказал о проверке со стороны российской ФСБ силовых структур боевиков на Донбассе. По его словам, "МГБ ДНР" также разочаровали своих российских покровителей, однако ответственность за это тоже понесет Пушилин.

"Россияне из ФСБ все перепроверили и сказали коллегам из МГБ, что "с таким контролем обстановки их самих люди скоро посадят на подвал". ФСБ просто крайне обеспокоена и разочарована ситуацией и настроениями в недореспублике, а местные говорят: того и жди новую метлу из Москвы", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее главарь ДНР Денис Пушилин сделал громкое заявление о капитуляции Украины, чем поверг в ярость пользователей сети.

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