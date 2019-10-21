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Политики боятся об этом говорить: генерал объяснил, нужно ли Украине вступление в НАТО

понедельник, 21 октября 2019, 10:37
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Украине не нужно НАТО, страна должна быть в нейтральном статусе.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский.

По его словам, Украина должна использовать нейтральный статус.

"Да, мы должны развиваться, развивать свою систему безопасности, систему обороны, брать лучшие мировые образцы, находить друзей: американцев, европейцев, но наш нейтральный статус даст нам очень много возможностей в решении существующих проблем", - поделился Думанский.

Он отметил, что политики боятся об этом говорить, даже некоторые эксперты. По его словам, нейтральный статус - это то, что может вернуть Украину к статусу настоящего игрока на мировой арене.

"Никто не говорит, что не нужно двигаться к стандартам НАТО, но они заключаются в системе управления, вооружения, техники", - заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский".

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