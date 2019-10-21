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Появились фото сиамских близнецов из Черновцов и видео с рассказом их родителей

понедельник, 21 октября 2019, 08:01
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В телепередаче впервые осветили историю о сиамских близнецах из Черновцов.

Об этом говорится в эфире программы "Касается каждого" на телеканале "Интер".

Участие в ток-шоу приняли родители девочек - Дмитрий и Анжела Петрюк. Они рассказали, что знали о патологи на ранних сроках беременности, но приняли решение рожать. Семья эта верующая, где аборты - большой грех. К тому же, это была долгожданная беременность, ведь ранее супруги пережили выкидыш.

"Мы знали, что ребенок болен, но не могли этого сделать (аборт - ред.). Мы договорились: каким будет ребенок, таким и будем растить", - рассказал отец сиамских близнецов.

При рождении малышкам дали имена Анна и Мария. У них было одно туловище, две руки, две ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, одно сердце. Так рассказала в эфире заведующая акушерско-гинекологического отделения Глыбокской центральной районной коммунальной больницы Валентина Турман.

Также в эфире программы опровергли информацию, что родители бросили девочек в роддоме. Турман подтвердила, что роженица находилась в тяжелом состоянии после преждевременных родов и лежала в другой больнице. Отец же посещал Анну и Марию каждый день.

Как сообщал "Апостроф", родившиеся в Черновцах сиамские близнецы умерли в областной детской клинической больнице.

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