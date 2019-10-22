Ажиотаж вокруг загрязнения воздуха в Украине высмеяли забавной фотожабой

В сети фотожабой высмеяли ситуацию в Украине с загрязненным воздухом.

Об этом сообщает депутат Александр Мариковский на своей странице в Facebook.

В интернете опубликовали картинку, на которой изображена бабушка, сжигающая листья. Она якобы говорит, что здоровье у современных детей плохое, потому что едят они одну химию. Но на самом вдыхать дым от спаленного листья очень вредно для человеческого организма.

Напомним, в Украине жалуются на бессознательных людей, которые до сих пор палят листья, хотя это запрещено. Известно, что в дыме присутствует множество вредных веществ, которые попадают в организм человека.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской городской государственной администрации уверяют, что в воздухе столицы нет масштабного превышения концентрации вредных веществ.