Псевдоним "Кузавини": появилось видео прощания с погибшей в Киеве известной мотоблогершей

В Буче Киевской области байкеры масштабным мотопробегом проводили в последний путь погибшую 20 октября вследствие ДТП мотоциклистку Лену Кузавини.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что девушка умерла вскоре после ДТП, смерть констатировали в больнице. После столкновения она была в состоянии травматического шока и в сознание так и не пришла.

В сообществе уточнили, что возмущения родных Кузавини якобы некачественной работой врачей скорой не имеют оснований – они действовали по протоколу. Также администраторы сообщества заявили о готовности помочь следствию найти виновника аварии.

"Можно долго спорить кто же прав и виноват, погибшим и искалеченным людям от этого не легче. Мы нашли двух свидетелей данного ДТП, надеемся, поможет следствию", - говорится в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровенской области 16-летний мотоциклист попал в смертельное ДТП на железнодорожном переезде.