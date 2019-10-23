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Ничего не помогает: появилось интересное фото путинского моста в Крым

среда, 23 октября 2019, 05:10
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В сети показали фотографию неизменно пустого Крымского моста.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Как ту скрепу только не крутят...ну шо, помогло? Ротенбергу, да, конечно...", - прокомментировала ситуацию блогер и опубликовала фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем России, фактически обречен из-за карстовых полостей. Как подчеркнул эксперт, по геологическим условиям Керченский мост нельзя было строить, а люди, которые занимаются данным проектом, - не профессионалы. Если уже сегодня там обваливаются тоннели, то дела очень плохи.

Также напомним, на Керченском мосту из оккупированного Крыма в Россию не наблюдается большого потока машин. Пустой мост вызывает еще больше вопросов с учетом того, что на курортном полуострове в разгаре "бабье лето".

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