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Мать похищенного в Коцюбинском младенца выступила в полиции: опубликовано видео

среда, 23 октября 2019, 19:08
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Похитительница трехмесячного ребенка в Коцюбинском втерлась в доверие к матери и забрала его, попросив побыть с ним, пока мать ходила за посылкой на почту.

Об этом заявила мама похищенного ребенка в ходе брифинга с полицией.

"Человек показался добрым, отзывчивым... Она рассказала, что у нее самой есть ребенок, представилась волонтером. Просто втерлась в доверие. Она представлялась мне, но я была в стрессе и не могла из-за этого точно вспомнить ее имя... Она сказала, что волонтер и хочет помочь одной моей знакомой. Попросила меня с ней зайти в магазин купить детские вещи для знакомой. Потом мне надо было зайти в почту. Ребенок заснул. Она сказала - давай я постою с ним возле почты, чтобы не проснулся - там же шум... Она говорила, что у нее ребенок семилетний и ждет еще одного ребенка, хочет помочь этой семье и понимает, что тяжело, так как сама мама", - рассказала она.

Также она прокомментировала ситуацию с извинениями похитительницы после того, как ребенка уже нашли правоохранители. По ее мнению, женщина ее обманывала, когда говорила, что намерена потом вернуть ребенка.

"Попросила прощения и сказала, что одолжила на время, а потом собиралась вернуть. Но понимаете, там и коляска стояла, и кроватка стояла. Мне кажется, она далеко не хотела отдавать", - отметила женщина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Софиевской Борщаговке правоохранители по горячим следам нашли трехмесячного младенца, похищенного 23 октября в поселке Коцюбинское. По данным полиции, похитительницу зовут Анастасия, 1993 года рождения. Согласно материалам следствия, женщина решила похитить ребенка, поскольку собственного потеряла.

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