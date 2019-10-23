Путин попал на забавную фотожабу из-за ЧП на военных учениях в России

В сети в очередной раз высмеяли президента России Владимира Путина из-за ЧП на военных учениях "Гром-2019", которыми он руководил лично.

Фотожабу с российским лидером опубликовал Дмитрий Кривченко на ресурсе durdom.in.ua.

На картинке изображен расстроенный Путин, у которого персонаж известного художественного фильма спрашивает о том, как прошли учения. Также на фотожабе есть снимок якобы с самих учений со взрывом военной техники.

Следует отметить, что в ходе учений последний оставшийся на вооружении РФ советский атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р из двух запланированных. Вторая ракета не вышла из пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент РФ Владимир Путин стал "героем" карикатуры из-за скандальных кадровых решений по Совету по правам человека при президенте.