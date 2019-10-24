Остановите Землю: соцсети шокировал вердикт Евросуда по скандальной Штепе

В Европейском суде по правам человека признали нарушения со стороны украинского государства в расследовании по делу бывшего мэра города Славянск Нели Штепы, которую обвиняли в сепаратизме, украинских пользователей соцсетей такой вердикт разгневал и вызвал волну злой иронии.

Своими соображениями относительно решения по делу Штепы украинцы поделились в комментариях под новостью об этом.

Так, согласно решению ЕСПЧ, Украина обязана выплатить бывшей главе города на Донбассе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек. Штепа в своем иске указывала, что ее необоснованно долго держали в заключении на предварительном этапе расследования, а также, что уголовное производство в отношении нее было затянуто. Она сослалась на ряд статей Конвенции о защите прав человека. Европейский суд согласился с ее выводами.

Украинских пользователей возмутило такое решение, как и некачественная работа следователей по этому делу. Также они поделились соображениями о том, кто еще из поклонников боевиков может получить компенсацию и обрушились с критикой на руководство государства, которое не проследило за ведением расследования.

Как сообщал "Апостроф", летом экс-мэр Славянска в Донецкой области Неля Штепа, которую обвиняли в помощи боевикам в захвате города в 2014 году, показалась на публике, посетив конкурс красоты в родном городе.