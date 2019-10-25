В Харькове мужчина подорвал себя посреди города: первые подробности и видео

В пятницу, 25 октября, в Харькове посреди улицы мужчина подорвался на гранате. По предварительным данным, им оказался злоумышленник, который устроил стрельбу возле супермаркета.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".

Отмечают, что мужчина подорвал сам себя. Также пишут, что у него оторвана голова, она лежит отдельно на асфальте. На место прибыли правоохранители и оцепили место ЧП.

Позже в группе "Ху*вый Харьков" подчеркнули, что голова у мужчины не оторвана. Также подтвердили приезд полиции.

По данным ресурса "Depo.Харьков", подорвал себя около Южного вокзала подозреваемый в стрельбе. Перестрелка произошла незадолго до взрыва возле супермаркета. Полиция преследовала стрелка и на железнодорожных путях злоумышленник увидел погоню. Он подорвал себя неустановленным взрывным устройством и погиб на месте.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове обнаружили тело мужчины, который погиб в результате разрыва гранаты.