За экс-нардепа, замешанного в аферах с квартирами для НГУ, внесли залог: первые подробности

Друзья и родственники бывшего владельца киевской строительной фирмы "УкрБуд" и экс-нардепа Верховной Рады Максима Микитася внесли за него залог в размере 80 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают "Украинские новости".

"За Микитася внесли залог. Сегодня он выйдет из СИЗО", - сказал источник.

По его словам, на данный момент Микитась еще находится в СИЗО.

Напомним, экс-депутата Максима Микитася подозревают в организации завладения недвижимостью с помощью подконтрольных ему строительных компаний. НАБУ квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УКУ (завладение имуществом в особо крупных размерах в составе организованной группы).

Микитась фигурирует как организатор схемы, в результате которой было совершено завладения имуществом Национальной гвардии на сумму 81,64 миллиона гривен. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Кроме того, как ранее сообщал "Апостроф", в середине сентября Микитась заявил о том, что выходит из строительного бизнеса и больше не является владельцем "Укрбуда".